Adıyaman'da meydana gelen orman yangınında bir kişi, alev alarak yanan ağacı üzerindeki tişörtüyle söndürdü. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise bir şahsın ormanlık alana getirdiği plastik hurda ve ateş olduğu belirtildi.

Alev alev yanan ağacı tişörtüyle söndürdü

Adıyaman'da orman yangını

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kişi meydana gelen orman yangınında alev alarak yanan ağacı üzerindeki tişörtüyle söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kuzey bölgesinde yer alan Karadağ Ormanlık alanında yangın meydana geldi. Çıkan örtü yangını çam ağaçlarına da sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Bu esnada alev alarak yanan bir çam ağacının gövdesini söndürmek için civarda bulunan kalıcı deprem konutlarında işçi olarak çalışan Numan Tak ile yanındaki arkadaşı yoğun çaba sarf etti. Kürekle yangını bir türlü söndüremeyen Numan Tak, bu defa üzerindeki tişörtünü çıkararak ağacın gövdesine sarıp alevlere vurarak yangını söndürdü.

Ormanlar canımızdır diyen Numan Tak, "Elbisemle söndürdüm, yapacak bir şey yok. Ormandır böcekler var, hayvanlar var. Onlara yazık onlarda canlıdır. Her bir ağaç bir evlattır" diye konuştu.

Tamamen söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan yapılan incelemeler sonrası bir şahsın ormanlık alana plastik hurda getirdiği ve plastik içerisinde yer alan metalleri almak için yaktığı ateşin orman yangınına neden olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.