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Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

AA - Güncel
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 KS 191 plakalı otomobil, Besni- Adıyaman kara yolu 10. kilometresinde seyir halindeyken alev aldı.

Otomobilini park eden sürücü, yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

O esnada olay yerinden geçen Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Çakır, bir beton mikserini durdurarak araçtaki su ile yangına müdahalede bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar oluştu.

AA / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Haberler

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