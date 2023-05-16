ALEV ALAN MİNİBÜSTEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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HATAY'ın Antakya ilçesinde alev alan park halindeki minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
HATAY'ın Antakya ilçesinde alev alan park halindeki minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, park halindeki bir minibüs alev aldı. Minibüste çıkan siyah duman, gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel