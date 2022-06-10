Alev alan 3D yazıcı bir kişiyi öldürdü! AliExpress'e dava açıldı - Haberler

ABD'de yaşanan yeni bir kazaya göre, 3D yazıcı aşırı ısınma sonucunda alev aldı. 3D yazıcının alevine kapılan Calvin Yu isimli bir genç ise yanarak hayatını kaybetti. Olay hakkında araştırma devam ediyorken, hayatını kaybeden gencin ailesi Alibaba'ya (AliExpress'in sahibi) dava açtı.

AliExpress'ten aldığı 3D yazıcı yüzünden hayatını kaybetti

Alibaba, ABD'deki yeni kazayla çalkalanıyor. Çinli e-ticaret devinin arızalı "Tronxy X5SA 24V 3D yazıcı" sattığını iddia eden aile, cihazın aşırı ısınmayla birlikte alev aldığını dile getirdi. Çok fazla ısınan Tronxy X5SA 24V 3D isimli yazıcı, evde yangına sebep oldu. Yangından kaçamayan Calvin Yu ise hayatını kaybetti.

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San Francisco İtfaiye Departmanı tarafından yürütülen araştırma sonuçları paylaşıldı. Yangının arızalı 3D yazıcıdan kaynaklandığını tespit eden yetkililer, Calvin Yu'nun termal yaralanmalar sonucunda öldüğü sonucuna vardı.

İtfaiye Departmanı'nın bu soruşturmasından sonra ise Yu ailesi, Alibaba'ya ve 3D yazıcının satıcısı olan Shenzhen Tronxy Technology'ye dava açtı. Ailenin iddiasına göre, Alibaba arızalı ürün satışından dolayı ceza almalı; Shenzhen Tronxy Technology ise 3D yazıcının tehlikeleri hakkında daha fazla bilgi vermeliydi.

Dava dosyasında, her iki şirketin maddi ve manevi tazminat ödemesi istendi. Ailenin avukatları tarafından hazırlanan belgede şu ifadeler kullanıldı:

"Sanıklar (Alibaba ve Shenzhen Tronxy Technology), Calvin Yu'ya satılan Tronxy X5SA 24V 3D yazıcının, Calvin Yu gibi sıradan tüketiciler tarafından tamir edilmeden kullanılacağını biliyorlardı."

Konuyla ilgili Çinli şirketlerden henüz açıklama gelmediğini belirtelim. Ancak 3D yazıcının uluslararası bir siparişle satın alındığını düşünürsek davanın bir hayli uzama potansiyeli bulunuyor.

Peki siz AliExpress 3D yazıcı davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 3D yazıcılar tehlikeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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