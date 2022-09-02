2022-ALES/2 sonuçları açıklandı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. (Huzeyfe Tarık Yaman /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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