ALES Sınavı İçin Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Özel Çalışma Saatleri

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 20 Ağustos 2023 Pazar günü yapılacak olan ALES sınavına katılacak adayların iş ve işlemlerini yapabilmeleri için sabah 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 20 Ağustos 2023 Pazar günü ALES sınavına katılacak adayların iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için sabah 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES/2) katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, Nüfus Müdürlüklerine başvurarak 'Sınav Giriş Belgesi' ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı- mühürlü ve karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 20 Ağustos 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık bulundurulacak" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR