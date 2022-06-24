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ALES başvuruları başladı

AA - İsa Toprak - Güncel
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ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Ağustos'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Ağustos'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 4 Temmuz'a kadar sınava başvurabilecek.

Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Adaylar, 21 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

AA / İsa Toprak - Güncel

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