Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Çekmeköy’deki bir kafede silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis, şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.
Çekmeköy'de silahlı saldırıda yaralanan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta kafede oturduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Meriç, tedavi gördüğü Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel