ALDIĞI TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ GETİREN MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, cep telefonu satışı yapılan işyerinden telefonu beğenmeyip geri getiren müşteri ile iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Sopanın kullanıldığı kavga iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean yansıdı.

Olay, Hıdırağa Mahallesindeki bir cep telefonu satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi M.K. ile müşteri M.D. arasında cep telefonu alım satımı yüzünden tartışma çıktı. Müşterinin beğenmeyip geri vermek istediği tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle iki taraf bir birine önce tekme tokat daha sonra ise sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedede iş yerinde hasar meydana gelirken 1 kişi de yaralandı. Kavga anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayla ilgili olarak polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel