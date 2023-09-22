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Albüm: Yunanistan'da Memur ve Özel Sektör Çalışanları Greve Çıktı

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ATİNA, 22 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan genelinde binlerce memur ve özel sektör çalışanı Perşembe günü iş bırakarak, hükümetin parlamentoya sunduğu çalışma yasası tasarısını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldı.

ATİNA, 22 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan genelinde binlerce memur ve özel sektör çalışanı Perşembe günü iş bırakarak, hükümetin parlamentoya sunduğu çalışma yasası tasarısını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yunanistan Eylül Memur Güncel Haberler

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