Albüm: Yunanistan'da Memur ve Özel Sektör Çalışanları Greve Çıktı
ATİNA, 22 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan genelinde binlerce memur ve özel sektör çalışanı Perşembe günü iş bırakarak, hükümetin parlamentoya sunduğu çalışma yasası tasarısını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldı.
ATİNA, 22 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan genelinde binlerce memur ve özel sektör çalışanı Perşembe günü iş bırakarak, hükümetin parlamentoya sunduğu çalışma yasası tasarısını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel