Albüm: Tibet Tuz Tarlaları Hem Geçim Kaynağı Hem de Turistik Cazibe Noktası

QAMDO, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Markam ilçesi, antik Çin'den bu yana zengin tuz kaynaklarıyla biliniyor. Tuz tarlaları çoğunlukla uçurum yamaçlarında ve Lancang Nehri'nin kenarlarında yer alıyor. Naxi etnik kasabasındaki yerel halk, Tang Hanedanlığı'ndan (M.S. 618-907) bu yana, atalarından kalma bir teknikle tuzlu suyu güneşte buharlaştırarak üretim yapıyor. Tuz ürünlerinden elde edilen büyük miktardaki yıllık üretim, yerel halkın temel gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Dahası, tuz tarlaları ve yerel halk gelenekleriyle ünlü ilçe, ziyaretçiler için eşsiz bir cazibe merkezi konumunda bulunuyor.