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Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde değerlendiriyor

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İSLAMABAD, 12 Nisan (Xinhua) -- Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde çeşitli etkinliklerle değerlendiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ramazan Bayramı Güncel Haberler

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