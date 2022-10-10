Albüm: Myanmar'da Thadingyut Festivali Kutlamaları Güncel Haberler Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde dolunay öncesi gecede mum yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) YANGON, 10 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın geleneksel festivali Thadingyut bu yıl 9 Ekim'de başladı. Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde dolunay öncesi gecede mum yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) YANGON, 10 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın geleneksel festivali Thadingyut bu yıl 9 Ekim'de başladı. Işık festivali olarak da bilinen bu üç günlük festival, geleneksel Thingyan Su Festivali'nin ardından, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın en popüler ikinci festivali. Budistler ışık festivalinde evlerine, işyerlerine ve sokaklara süsleme amaçlı fenerler asar, çocuklar ise sokaklarda oyuncak fenerlerle oyunlar oynar. Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Halk Parkı'nda Thadingyut Festivali'nde renkli, kalp şeklinde balonlar satan bir sokak satıcısı görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde dolunay öncesi gecede kandil yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde havai fişek gösterisi izleyen insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Halk Parkı'nda Thadingyut Festivali'nde renkli, kalp şeklinde balonlar satan bir sokak satıcısı görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde mum yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde havai fişek gösterisi izleyen insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde dolunay öncesi gecede mum yakan insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) Myanmar'ın Yangon kentinde Thadingyut Festivali'nde Halk Parkı'nı ziyaret eden insanlar görülüyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Myanmar su Güncel Haberler

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