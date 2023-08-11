Albüm: Mısır'da Turizm Geliri Yüzde 120 Arttı

GİZA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın resmi istatistik kurumu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın turizm sektörü gelirinin Haziran 2022'de sona eren 2021/2022 mali yılında 10,7 milyar ABD dolarına ulaştığını ve bir önceki mali yıldaki 4,9 milyar ABD dolarına kıyasla yaklaşık yüzde...

GİZA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın resmi istatistik kurumu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın turizm sektörü gelirinin Haziran 2022'de sona eren 2021/2022 mali yılında 10,7 milyar ABD dolarına ulaştığını ve bir önceki mali yıldaki 4,9 milyar ABD dolarına kıyasla yaklaşık yüzde 120'lik bir artış kaydettiğini duyurdu.