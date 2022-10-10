Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu Güncel Haberler Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki ışıklandırılmış balkabağı tünelinden geçen insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) BURNABY, 10 Ekim (Xinhua) -- Cadılar Bayramı yaklaşırken Kanada'nın Burnaby şehrinde Pumpkins After Dark etkinliği başladı. Kanada 'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki ışıklandırılmış balkabağı tünelinden geçen insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) BURNABY, 10 Ekim (Xinhua) -- Cadılar Bayramı yaklaşırken Kanada'nın Burnaby şehrinde Pumpkins After Dark etkinliği başladı. Açık havada yürüyerek yapılan bu etkinlikte, müzik, sesler ve özel efektlerle birlikte 6.000'den fazla elle oyulmuş balkabağından yapılan ışıklı balkabağı heykelleri ve sergileri yer alıyor. Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki elle oyularak ışıklandırılmış balkabağı heykelleri, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki elle oyularak ışıklandırılmış balkabağı heykellerine bakan insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğini ziyaret ederken elle oyularak ışıklandırılmış balkabağı heykellerinin yanından geçen insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki elle oyularak ışıklandırılmış balkabağı heykelleri, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Cadılar Bayramı Kanada Güncel Haberler

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