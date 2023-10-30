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Albüm: İsrail Hava Saldırılarında Öldürülen Filistinlilerin Sayısı 8.000'i Aştı

GAZZE, 30 Ekim (Xinhua) -- Gazze'deki Filistin sağlık yetkililerine göre, İsrail hava saldırılarında 23 gün içinde 3.342'si çocuk, 2.062'si kadın ve 460'ı yaşlı olmak üzere en az 8.005 Filistinli öldürüldü.