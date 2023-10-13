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Albüm: İsrail-Filistin Çatışması Nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda Çok Sayıda Kişi Mahsur Kaldı

TEL AVİV, 13 Ekim (Xinhua) -- İsrail ile Filistin arasında geçtiğimiz hafta sonu patlak veren çatışmalar nedeniyle, İsrail'de çok sayıda uluslararası uçuş ertelendi ya da iptal edildi.