Albüm: İsrail-Filistin Çatışması Nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda Çok Sayıda Kişi Mahsur Kaldı
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TEL AVİV, 13 Ekim (Xinhua) -- İsrail ile Filistin arasında geçtiğimiz hafta sonu patlak veren çatışmalar nedeniyle, İsrail'de çok sayıda uluslararası uçuş ertelendi ya da iptal edildi.
TEL AVİV, 13 Ekim (Xinhua) -- İsrail ile Filistin arasında geçtiğimiz hafta sonu patlak veren çatışmalar nedeniyle, İsrail'de çok sayıda uluslararası uçuş ertelendi ya da iptal edildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel