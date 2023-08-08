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Albüm: Iraklı Kadınlar Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalığı Yaratmak İçin Pedal Çevirdi

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BAĞDAT, 8 Ağustos (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta kadınlardan oluşan bir bisiklet takımı Cumartesi günü "Ülkemde uyuşturucuya hayır" sloganıyla bir bisiklet maratonu düzenledi.

BAĞDAT, 8 Ağustos (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta kadınlardan oluşan bir bisiklet takımı Cumartesi günü "Ülkemde uyuşturucuya hayır" sloganıyla bir bisiklet maratonu düzenledi.

Maraton, Irak'ta uyuşturucunun yayılmasına karşı farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uyuşturucunun zararlı etkileri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadın bisikletçiler, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uyuşturucunun zararlı etkileri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen maratona katılan bir kadın bisikletçi, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uyuşturucunun zararlı etkileri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen maratona katılan kadın bisikletçiler, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)¦

Kaynak: Xinhua / Güncel

Bağdat Irak Güncel Haberler

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