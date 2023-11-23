Albüm: Han Yunus Kentinde İsrail Saldırılarında Yıkılan Binaların Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

GAZZE, 23 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GAZZE, 23 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, geçici ateşkes karşılığında Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın en erken Cuma gününe kadar ertelendiğini duyurdu.