Albüm: Güney Kore'de Dünyaya Gelen İki Panda Yavrusu 1 Aylık Oldu

Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan bir aylık iki panda yavrusu görülüyor, 6 Ağustos 2023.

YONGIN, 7 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'un yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Yongin'de yer alan ülkenin en büyük eğlence parkı Everland'de bu yıl 7 Temmuz'da dünyaya gelen iki panda yavrusu Pazartesi günü bir aylık oldu. Yavrular 1,1 ve 1,2 kilogram ağırlığında.