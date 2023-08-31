Albüm: Güney Afrika'nın Johannesburg Kentinde Bir Binada Çıkan Yangında Ölü Sayısı 73'e Yükseldi

JOHANNESBURG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrikalı bir yetkilinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Johannesburg kent merkezindeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.