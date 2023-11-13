Albüm: Filistinlilerin Sığındığı Geçici Barınaklar Dezenfekte Edildi
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GAZZE, 13 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken yetkililer yerlerinden olan Filistinlilerin sığındığı geçici barınaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
GAZZE, 13 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken yetkililer yerlerinden olan Filistinlilerin sığındığı geçici barınaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel