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Albüm: Filistinlilerin Sığındığı Geçici Barınaklar Dezenfekte Edildi

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GAZZE, 13 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken yetkililer yerlerinden olan Filistinlilerin sığındığı geçici barınaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

GAZZE, 13 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken yetkililer yerlerinden olan Filistinlilerin sığındığı geçici barınaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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