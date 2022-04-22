Albüm: Filipinler'de Turizm Zirvesi Düzenlendi

MANİLA, 22 Nisan (Xinhua) -- Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından Perşembe günü Filipinler'de açıklanan bir rapora göre, küresel turizm sektörünün 10 yıl içinde tüm dünyada yaklaşık 126 milyon iş yaratması bekleniyor.

Filipinler Turizm Bakanı Bernadette Romulo-Puyat, Filipinler'in Pasay kentinde düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi'nde sahnede konuşma yapıyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in Pasay kentinde düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi'nin açılış töreninde performans sergileyen dansçılar, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in Pasay kentinde düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi'nin açılış töreninde performans sergileyen dansçılar, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Xinhua / Güncel