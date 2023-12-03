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Albüm: Filipinler'de 7,4 Büyüklüğündeki Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

3 Aralık 2023 15:36 Son Güncelleme: 15:38 Abone Ol

SURİGAO DEL SUR, 3 Aralık (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki açık denizde Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem en az bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden oldu.