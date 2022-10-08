Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü Güncel Haberler Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı ve Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünü seyreden ve fotoğrafını çeken insanlar, 6 Ekim 2022. Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı ve Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünü seyreden ve fotoğrafını çeken insanlar, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) SEUL, 8 Ekim (Xinhua) -- 18 metre yüksekliğinde, 6 katlı bir binanın boyuna ulaşan dünyaca ünlü Plastik Ördek figürü, Güney Kore'nin başkenti Seul'e döndü. Plastik Ördek, ilk kez 2014'te sergilenmişti. Yoğun ilgiyle karşılanan ve çok sayıda kişinin fotoğrafını çektiği sevimli ördek figürü 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı ve Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünün fotoğrafını çeken bir kişi, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı Plastik Ördek figürü, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzerken görülüyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı ve Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünü seyreden bir kişi, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünü seyreden ve fotoğrafını çeken insanlar, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güney Kore Plastik 6 Ekim Seul Güncel Haberler

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