Albüm: Dünya Üniversite Oyunları Tramplen Atlama Finallerinden Nefes Kesen Kareler
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar 1 metre tramplen atlama finallerinde yarışan Çinli sporcu Chen Jia, 1 Ağustos 2023.
CHENGDU, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda tramplen atlama finalleri nefes kesen görüntülere sahne oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel