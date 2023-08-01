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Albüm: Dünya Üniversite Oyunları Tramplen Atlama Finallerinden Nefes Kesen Kareler

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar 1 metre tramplen atlama finallerinde yarışan Çinli sporcu Chen Jia, 1 Ağustos 2023.

CHENGDU, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda tramplen atlama finalleri nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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