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Albüm: Dünya Üniversite Oyunları'nın Kapanış Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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CHENGDU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kapanışı geçit töreni ile yapıldı.

CHENGDU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kapanışı geçit töreni ile yapıldı. Törende katılımcılar renkli bayrak ve flamalarla gösteri düzenledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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