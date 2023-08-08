Albüm: Dünya Üniversite Oyunları'nın Kapanış Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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CHENGDU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kapanışı geçit töreni ile yapıldı.
CHENGDU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kapanışı geçit töreni ile yapıldı. Törende katılımcılar renkli bayrak ve flamalarla gösteri düzenledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel