Albüm: Dev Pandalar Ruyi ve Dingding'e Moskova'da Doğum Günü Sürprizi
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında görülen dev panda Dingding, 30 Temmuz 2023.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında görülen dev panda Dingding, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
MOSKOVA, 31 Temmuz (Xinhua) -- 2019 yılında Çin'den Moskova Hayvanat Bahçesi'ne götürülen dev pandalar Ruyi ve Dingding, Pazar günü Rusya'da kendileri için düzenlenen doğum günü kutlamalarının keyfini çıkardı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında bambu yiyen dev panda Dingding, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında bambu yiyen dev panda Ruyi, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında bambu yiyen dev panda Ruyi, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen kutlamasında doğum günü yemeğinin tadını çıkaran dev panda Ruyi, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında görülen dev panda Dingding, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında bambu yiyen dev panda Ruyi, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında bambu yiyen dev panda Ruyi, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında bambu yiyen dev panda Ruyi, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında bambu yiyen dev panda Ruyi, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'ndeki doğum günü kutlamasında görülen dev panda Dingding, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)