Albüm: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzey Çinli Yetkili Cai Qi ile Görüştü

Albüm: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzey Çinli Yetkili Cai Qi ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Sekretaryası...

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Sekretaryası Üyesi Cai Qi ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.