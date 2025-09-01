Albüm: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzey Çinli Yetkili Cai Qi ile Görüştü

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Sekretaryası Üyesi Cai Qi ile bir araya geldi.