Albüm: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Tianjin Kentinde Bir Araya Geldi

Albüm: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Tianjin Kentinde Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in liman kenti Tianjin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in liman kenti Tianjin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sergen Yalçın'ın istediği 3 transfer

Beşiktaş'a istediği 3 transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.