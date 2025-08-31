Albüm: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Tianjin Kentinde Bir Araya Geldi

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in liman kenti Tianjin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.