Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tianjin'de 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi İçin Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos'ta 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Tianjin, Çin'e ulaştı. Zirve, üye ülkelerle işbirliği ve uluslararası ilişkiler üzerine önemli tartışmalara sahne olacak. Erdoğan'ın bu ziyaretinin, Türkiye'nin Asya ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bir adım olduğu belirtiliyor.

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentine geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
