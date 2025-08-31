Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tianjin'de 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi İçin Bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos'ta 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Tianjin, Çin'e ulaştı. Zirve, üye ülkelerle işbirliği ve uluslararası ilişkiler üzerine önemli tartışmalara sahne olacak. Erdoğan'ın bu ziyaretinin, Türkiye'nin Asya ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bir adım olduğu belirtiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel