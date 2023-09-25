Albüm: Çinli Sporcu, Hangzhou Asya Oyunları 10 Metre Havalı Tüfek Kategorisinde Yeni Dünya Rekoru Kırdı
HANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde Çinli sporcu Sheng Lihao, 253,3 puanla yeni dünya rekorunu kırdı.
HANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde Çinli sporcu Sheng Lihao, 253,3 puanla yeni dünya rekorunu kırdı.
Kaynak: Xinhua / Güncel