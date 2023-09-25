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Albüm: Çinli Sporcu, Hangzhou Asya Oyunları 10 Metre Havalı Tüfek Kategorisinde Yeni Dünya Rekoru Kırdı

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HANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde Çinli sporcu Sheng Lihao, 253,3 puanla yeni dünya rekorunu kırdı.

HANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde Çinli sporcu Sheng Lihao, 253,3 puanla yeni dünya rekorunu kırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Eylül Asya Spor Güncel Haberler

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