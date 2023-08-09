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Albüm: Çinli Otomobil Üreticisi Jetour, Mısır'da 3 Yeni Suv Modelini Tanıttı

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GİZA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bir otomobil markası olan Jetour Otomobil, Salı günü Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde 3 yeni SUV modelini tanıttı.

GİZA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bir otomobil markası olan Jetour Otomobil, Salı günü Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde 3 yeni SUV modelini tanıttı. Çinli otomobil üreticileri Ortadoğu pazarında genişlemeyi hızlandırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Mısır Güncel Haberler

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