Albüm: Çinli Otomobil Üreticisi Jetour, Mısır'da 3 Yeni Suv Modelini Tanıttı
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GİZA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bir otomobil markası olan Jetour Otomobil, Salı günü Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde 3 yeni SUV modelini tanıttı.
GİZA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bir otomobil markası olan Jetour Otomobil, Salı günü Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde 3 yeni SUV modelini tanıttı. Çinli otomobil üreticileri Ortadoğu pazarında genişlemeyi hızlandırıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel