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Albüm: Çin'in Dateng Boğazı'nda 1,6 Milyondan Fazla Yavru Balık Nehre Salındı

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GUİPİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guiping kentinde, Dateng Boğazı Su Koruma Projesi kapsamında nadir türlerde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve ticari değeri bulunan 1,6 milyonu aşkın yavru balık nehre salındı.

GUİPİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guiping kentinde, Dateng Boğazı Su Koruma Projesi kapsamında nadir türlerde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve ticari değeri bulunan 1,6 milyonu aşkın yavru balık nehre salındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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