Albüm: Çin'in Antik Çay Ormanında Sonbahar Hasadı Başladı

PU'ER, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinin Pu'er kentindeki yerel çiftçiler, pazar talebini karşılamak için hasat mevsiminde çay yaprakları toplamakla meşgul.

Pu'er kentindeki Jingmai Dağı'nın Eski Çay Ormanları Kültürel Peyzajı, Pazar günü UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Büyük ölçekli ve iyi korunmuş 5 adet eski çay ormanı alanı, 9 geleneksel köy ve 3 koruma ormanından oluşan bu peyzaj, eski çay ormanlarının ekimi ve korunmasına yönelik antik uygulamalara odaklanan zengin çay kültürünün iyi bir örneğini oluşturuyor.