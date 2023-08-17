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Albüm: Çin'in Anhui Eyaletinde Mega Su Derivasyon Projesinin Ana Bölümü Deneme İşletmesine Alındı

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HEFEİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde mega su yönlendirme projesinin gemi taşımacılığı rotasının ana bölümünde Çarşamba günü deneme çalışmalarına başlandı.

HEFEİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde mega su yönlendirme projesinin gemi taşımacılığı rotasının ana bölümünde Çarşamba günü deneme çalışmalarına başlandı.

Proje, Çin'in en uzun nehri olan Yangtze'den Huaihe Nehri'ne su aktarmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

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