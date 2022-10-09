Albüm: Çin, Güneş'in Sırlarını Ortaya Çıkarmak İçin Uzay Tabanlı Gözlemevini Fırlattı
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Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi'ni (ASO-S) taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 9 Ekim 2022.
Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi'ni (ASO-S) taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
JİUQUAN, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Pazar günü, ülkenin Güneş'in sırlarını ortaya çıkarmaya yönelik bilimsel gayretlerini ileriye taşıyan bir güneş keşif uydusunu Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.
Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi (ASO-S), bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 7.43'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.
Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi'ni (ASO-S) taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi'ni (ASO-S) taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi'ni (ASO-S) taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)