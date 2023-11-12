Albüm: Çin'deki Ahşap Oyuncak Festivali Küresel Alıcıları Bir Araya Getirdi
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LİSHUİ, 12 Kasım (Xinhua) -- 7. Yunhe Peri Masalı Ahşap Oyuncak Festivali 30'dan fazla ülke ve bölgeden alıcıların ilgisini çekti.
LİSHUİ, 12 Kasım (Xinhua) -- 7. Yunhe Peri Masalı Ahşap Oyuncak Festivali 30'dan fazla ülke ve bölgeden alıcıların ilgisini çekti.
Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki Yunhe ilçesi 1.100'den fazla ahşap oyuncak üreticisine ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel