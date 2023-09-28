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Albüm: Çin'de Jinping Dağı'nın Derinliklerinde Gelişmiş Bir Fizik Laboratuvarı İnşa Ediliyor

CHENGDU, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Yalong Nehri yakınlarındaki Jinping Dağı'nın derinliklerinde evrenin gizemlerini ortaya çıkarmak için tasarlanan gelişmiş bir fizik laboratuvarı inşa ediliyor.