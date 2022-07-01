Albüm: Çin'de Hong Kong'un Anavatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü Kutlanıyor
Xinhua - Güncel
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HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yılı kutlanıyor.
HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yılı kutlanıyor. Hong Kong'un anavatana yeniden bağlanmasının yıl dönümü olan 1 Temmuz'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Çin'in güneyindeki Hong Kong'da Çin ulusal bayrağı ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) bayraklarını taşıyan, çiçeklerle donatılmış bir balıkçı teknesi görülüyor, 30 Haziran 2022.(Fotoğraf: Lo Ping Fai/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hong Kong'da, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünü kutlamak için resimlerle donatılmış bir otobüs görülüyor, 30 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)
Xinhua / Güncel