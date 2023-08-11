Albüm: Çin'de Gannan Tibet Özerk İli'nin Kuruluşunun 70. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı
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GANNAN, 11 Ağustos 2023 (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Hezuo kentinde, Gannan Tibet Özerk İli'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.
GANNAN, 11 Ağustos 2023 (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Hezuo kentinde, Gannan Tibet Özerk İli'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar düzenlendi. Geleneksel dans gösterileriyle zenginleşen tören, yerel halk tarafından büyük ilgi gördü.
Kaynak: Xinhua / Güncel