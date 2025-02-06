Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland Başbakanı ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile 6 Şubat'ta Beijing'de bir araya geldi. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme amacıyla gerçekleştirilen toplantıda önemli konuları ele aldı.
BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel