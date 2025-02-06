Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland Başbakanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland Başbakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile 6 Şubat'ta Beijing'de bir araya geldi. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme amacıyla gerçekleştirilen toplantıda önemli konuları ele aldı.

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
img

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte anlaştığı takım
img

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.