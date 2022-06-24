Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua) BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Xi, "Yüksek Kaliteli Ortaklığın Teşvik Edilmesi ve BRICS İşbirliğinde Yeni Bir Yolculuğa Çıkılması" başlıklı açıklamalarda bulundu. Zirveye Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Pekin Güncel Haberler

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