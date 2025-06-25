Albüm: China Eastern Havayolları, Xi'an ile İstanbul Arasında Direkt Uçuşlara Başladı
İSTANBUL, 25 Haziran (Xinhua) -- China Eastern Havayolları'nın 200'ün üzerinde yolcu taşıyan uçağı salı günü 07.00 civarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
İSTANBUL, 25 Haziran (Xinhua) -- China Eastern Havayolları'nın 200'ün üzerinde yolcu taşıyan uçağı salı günü 07.00 civarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Böylelikle havayolu şirketinin İstanbul'la Çin'in güneybatısındaki Xi'an kenti arasında ilk direkt rotası faaliyete geçmiş oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel