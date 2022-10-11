Üye Girişi
Haberi Paylaş

Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

Güncel Haberler

Albüm: Bangladeşliler Budist Festivalini Kutlamak İçin Gökyüzünü Fenerlerle Aydınlattı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan bir fener, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)DAKKA, 11 Ekim (Xinhua) -- Bangladeşli Budistler, ülkedeki en büyük ikinci dini bayram olan "Prabarana Purnima'yı" kutladı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan bir fener, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 11 Ekim (Xinhua) -- Bangladeşli Budistler, ülkedeki en büyük ikinci dini bayram olan "Prabarana Purnima'yı" kutladı.

Festival ayrıca Budist keşişlerin kendi kendilerini yetiştirmek ve günahlarının kefareti için manastırlarında geçirdikleri üç aylık inziva süresinin de bitişini simgeliyor.

Kutlamalar kapsamında Budistler, renkli kağıttan yapılmış ve içinde mum yanan uçan balonları gece vakti gökyüzüne bıraktı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Budist festivali "Prabarana Purnima"yı kutlamak için bir tapınakta Buda heykeline ibadet eden bir inanan, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan fenerler, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Budist festivali "Prabarana Purnima"yı kutlamak için bir tapınakta mum yakan inananlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan fenerler, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Prabarana Purnima" festivalini kutlamak için Budistlerce gökyüzüne bırakılan bir fener, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Bangladeş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title