Albüm: Bangladeş'in Jak Meyvesi Mevsimi Tüm Hızıyla Sürüyor - Haberler

Albüm: Bangladeş'in Jak Meyvesi Mevsimi Tüm Hızıyla Sürüyor
Xinhua - Güncel
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Fotoğraf, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir ağaçtan sarkan jak meyvesini gösteriyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
DAKKA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'te jak meyvesi mevsimi tüm hızıyla sürerken, başkent Dakka bu lezzetli tropikal meyveyle dolup taşıyor.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir çocuk ağaçtan sarkan bir jak meyvesine dokunuyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Fotoğraf, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir ağaçtan sarkan jak meyvesini gösteriyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir erkek, bir ağaçtan jak meyvesi koparıyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Xinhua / Güncel