Albüm: Asya Ülkelerinde Ramazan Bayramı Kutlamaları
HONG KONG, 11 Nisan (Xinhua) -- Asya ülkelerindeki insanlar bir aylık orucun ardından Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Ramazan ayını coşku ve ibadetlerle sona erdiriyor.
HONG KONG, 11 Nisan (Xinhua) -- Asya ülkelerindeki insanlar bir aylık orucun ardından Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Ramazan ayını coşku ve ibadetlerle sona erdiriyor.
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