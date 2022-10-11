Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi Güncel Haberler Çin Müzik Enstitüsü Müdürü Jindong Cai (ortada), ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserini yönetiyor, 9 Ekim 2022. ABD-Çin Müzik Enstitüsü Müdürü Jindong Cai (ortada), ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserini yönetiyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua) NEW YORK, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne müziği tanıtmada öncü bir güç olan Şimdi Çin Müzik Festivali, beşinci sezonunu Pazar günü New York'taki Lincoln Merkezi'nde "hem Doğu hem de Batı'ya ait" füzyon müzik çalışmalarıyla başlattı. ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserinde performanslarını sergileyen sanatçılar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua) ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserinde performanslarını sergileyen sanatçılar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua) ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserinde performanslarını sergileyen sanatçılar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Müzik Festivali New York Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.