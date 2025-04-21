Albüm: ABD'de Trump Yönetiminin Politikaları Birçok Kentte Protesto Edildi
NEW YORK, 21 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin çeşitli kentlerinde binlerce kişi cumartesi günü "Ulusal Eylem Günü" çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını ve demokrasiye yönelik görülen tehditleri protesto etmek için sokaklara döküldü.
NEW YORK, 21 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin çeşitli kentlerinde binlerce kişi cumartesi günü "Ulusal Eylem Günü" çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını ve demokrasiye yönelik görülen tehditleri protesto etmek için sokaklara döküldü.
Kaynak: Xinhua / Güncel