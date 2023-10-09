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Albüm: ABD'de Düzenlenen Su Feneri Festivali Geceyi Aydınlattı

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SAN FRANCİSCO, 9 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Foster kentinde düzenlenen su feneri festivalinde insanlar fenerlerini yüzdürürken, su üzerinde ışıl ışıl bir manzara meydana geldi.

SAN FRANCİSCO, 9 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Foster kentinde düzenlenen su feneri festivalinde insanlar fenerlerini yüzdürürken, su üzerinde ışıl ışıl bir manzara meydana geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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